 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Италия выделит Донбассу помощь

Пятница, 3 марта, 2017

Итальянское правительство приняло решение о выделении Украине денежной помощи в размере одного миллиона евро.

Эти средства предоставлены Всемирной продовольственной программе ООН, а также Детскому фонду ЮНИСЕФ и предназначены для помощи украинцам, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе.

Помощь Италии предназначается для наиболее уязвимых групп населения на востоке Украины, которые не получают помощь от иных гуманитарных организаций. ЮНИСЕФ намерено расширить рамки своей программы по распространению угрозы взрыва мин среди семей, которые проживают в зоне конфликта.

С самого начала конфликта на востоке Украины ООН реализует продовольственную программу помощи украинцам. ЮНИСЕФ оказывает психосоциальную поддержку более чем 200 тыс детей, обеспечивает доступ к воде 2,5 млн людям, восстанавливает поврежденные школы.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования