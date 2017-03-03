Италия выделит Донбассу помощь

Итальянское правительство приняло решение о выделении Украине денежной помощи в размере одного миллиона евро.

Эти средства предоставлены Всемирной продовольственной программе ООН, а также Детскому фонду ЮНИСЕФ и предназначены для помощи украинцам, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе.

Помощь Италии предназначается для наиболее уязвимых групп населения на востоке Украины, которые не получают помощь от иных гуманитарных организаций. ЮНИСЕФ намерено расширить рамки своей программы по распространению угрозы взрыва мин среди семей, которые проживают в зоне конфликта.

С самого начала конфликта на востоке Украины ООН реализует продовольственную программу помощи украинцам. ЮНИСЕФ оказывает психосоциальную поддержку более чем 200 тыс детей, обеспечивает доступ к воде 2,5 млн людям, восстанавливает поврежденные школы.