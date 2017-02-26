Фронтовая Горловка: «горячей» точкой вновь были окрестности Зайцево

Как сообщалось ранее, в субботу, 25 февраля, боевые действия вновь возобновились в первой половине дня. Напомним, около 10 час. во многих районах был слышен громкий выстрел.

Как сообщили очевидцы, на западных окраинах были слышны исходящие из тяжелого. Несколько позднее эпицентр событий сместился на юго-запад и в дальнейшем эта сторона гремела на протяжении всего дня.

На севере начали стрелять около 16 час. по местному времени. Сначала были слышны только перестрелки, к 19 час. здесь заработали минометы, а еще позднее — более тяжелое вооружение. К 22 час. в районе Зайцево и Гольмовского ситуация достигла максимума — север грохотал тяжелым практически до полуночи, после чего интенсивность боевых действий спала.

На протяжении дня продолжались бои под Донецком — артиллерия работала в стороне аэропорта, не стихало в районе авдеевской промзоны, Докучаевска, на участке от Светлодарска до Дебальцево.

Известно, что вечером под обстрел попал Красный Партизан, в результате чего была ранена местная жительница.