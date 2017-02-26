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Седьмой день Масленицы – Прощеное воскресенье

Воскресенье, 26 февраля, 2017

Прощеное воскресенье – это последний день Масленицы, “проводы или целовник”, когда все просят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом, который начнется уже завтра, 27 февраля. Но просить надо с чистым сердцем, как и прощать за обиды.

В этот день на огромном костре сжигают соломенное чучело Масленицы, олицетворяющее уходящую зиму.

Чучело устанавливают в центре огромного костра и прощаются с ним шутками, песнями, танцами. Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы. После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Затем молодежь прыгает через костер и этим состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы.

В Прощеное воскресение еще пекут блины, но уже не употребляют алкоголь. Хозяйки тщательно моют посуду от скоромного.

То, что оставалось после ужина, в понедельник уже нельзя было есть, поэтому вечером в воскресенье остатки пищи сжигали или отдавали их животным.

Наши предки в этот день обязательно мылись в бане, чтобы очистить не только мысли, но и тело. Перед сном необходимо надеть чистую одежду, а также постараться уснуть до полуночи.

Существовала также традиция класть маленьким детям под подушку конфеты или яблоки.

Как проводят Прощеное воскресенье в других странах?

В Греции Масленица длится целых 3 недели и завершается перед Великим постом. Здесь ее называют  Απόκριες (АпОкриэс) или Αποκριάτικα (АпокриАтика). В эти дни улицы и дома украшают венками и гирляндами, по городам проходят веселые карнавалы, а в лавках продаются деревянные жезлы, которые в Греции являются главным символом веселья и Масленицы. На кухнях греков в это время больше мяса, чем блинов. А в четверг прощаются с мясом. Этот день так и называется “Прощай, гриль! ”

Болгары отмечают Масленицу за семь недель до Пасхи, в воскресенье. Прощеное воскресенье здесь называют “Сирни заговезни ” или “Прошка “. В этот день болгары собираются всей семьей, молодежь просит прощения у родителей. А на саму Масленицу здесь готовят белую халву с орехами и слоеный пирог баницу.

В Испании на Масленицу молодые люди могут шутить над пожилыми, совершать шуточные кражи. В конце праздника традиционно проводятся похороны сардины. Люди через город могут пронести труп сардины, а затем похоронить ее в море или сжечь.

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