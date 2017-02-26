В «ДНР» заявили о взятии ВСУ под свой контроль объекты Донецкой фильтровальной станции

По некоторым данным, события на территории ДФС произошли ночью 25-го февраля.

«Ночью украинские военные, в нарушение всех договоренностей, захватили объекты Донецкой фильтровальной станции, для ведения с ее территории огня по позициям ДНР»,- говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что в захвате объектов ДФС принимали участие «украинские радикальные националистические подразделения».

Однако в пресс-центре штаба АТО эту информацию назвали провокацией.

«В очередной раз подчеркиваем, что украинская сторона не нарушает взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей. В составе сил АТО находятся исключительно подразделения Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины», — сообщили в ведомстве.