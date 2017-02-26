Суд выпустил Фирташа за €125 млн — СМИ

Земельный суд Вены освободил украинского олигарха Дмитрия Фирташа под внесенный в 2014-м году залог в €125 млн.

Об этом пишут «Українські новини» с ссылкой на источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

«Суд решил освободить Дмитрия Фирташа под ранее внесенный залог», — сказал собеседник.

Владельца горловского «Стирола» задерживали по существующему делу об экстрадиции в США.

«Дмитрий Фирташ отрицает все обвинения против него, и мы уверены, что его невиновность докажут», — заявили его адвокаты.

Gazeta.ua