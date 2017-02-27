Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В понедельник, 27-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся абоненты в пос. Шмидта, Октябрьский, Воробьевка,а также в квадрате от пр.Победы до пр.Ленина и от ул.Первомайской до ул.Горького.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 час. будет прекращена подача электроэнергии в части Центрально-Городского района: ул.Беспощадного (№ 5-15), Кутузова (№ 137-173, 154-190), Невского (№ 165-213, 174-206), Красношапки (№ 5, 6-10), Братьев Грибакиных (№ 130-164, 133-167).

С 10 до 14 час. не будет электроэнергии в ж/м Восточный и Байрак: ул.Корчагина (№ 16-20), Медицинская (№ 46, 42, 32-40), Соколовского (№ 14), Пожарского (частный сектор), Кедровая, Столбуна, с 10 до 15 час. — ул.Сосюры, Пархоменко, Рубинштейна, Полярная, Бородинская, Утесова, Артузова.