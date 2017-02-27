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Лидеры добыли волевые победы

Понедельник, 27 февраля, 2017

В Премьер-лиге состоялись матчи 19-го тура.

После завершения зимнего перерыва на стадионы вернулся большой футбол.

Первыми в 2017-м году сыграли «Заря» и «Динамо». Луганские футболисты отличились уже на 4-й минуте (Бонавентуре), но развить успех не смогли, наоборот — дважды пропустили (Гармаш, Беседин). Теперь «Заря» отстает от идущих вторыми киевлян уже на шесть очков.

С таким же счетом завершился и второй матч с участием лидера, разве что на этот раз победу праздновали номинальные хозяева поля. В первом тайме забила «Ворскла», а горняки отыгрались лишь после перерыва (Виктор Коваленко), победу же команде Фонсеки принес гол Феррейры на 91-й минуте. «Шахтер» по прежнему опережает «Динамо» на 13 очков.

Остальные результаты тура: «Олимпик» — «Сталь» — 0:0, «Александрия» — «Волынь» — 6:0, «Звезда» — «Днепр» — 1:1, «Черноморец» — «Карпаты» — 1:0.



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