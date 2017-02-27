Фронтовая Горловка: интенсивность боев несколько спала

Понедельник, 27 февраля, 2017
С наступлением темноты в окрестностях города вновь «заговорило» оружие.
К 17 час. местные жители сообщили о возобновлении боевых действий на севере. Стреляли здесь на протяжении нескольких часов, однако в серьезные бои перестрелки в этот вечер не переросли. Зато к 21 час. зашумела юго-западная сторона города. Сначала здесь применялось лишь стрелковое, затем «подключились» гранатометы, а вскоре заработали и минометы.
После 22 час. громко стало с северо-восточного направления, где было слышно тяжелое.