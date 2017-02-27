Глава НБУ уйдет в отставку?

Как сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева решила подать в отставку.

По их мнению, это не первая ее попытка и, судя по информации о поиске кандидатов на должность, просьба об уходе будет удовлетворена.

Как рассказал источник, Валерия Гонтарева заявление еще не писала, однако, якобы, предупредила правление Нацбанка о своих намерениях.

Также сообщается, что список претендентов в кресло главы НБУ небольшой, но в нем есть и неожиданные кандидаты. Известно, что среди кандидатов есть и Арсений Яценюк, не так давно занимавший пост премьер-министра.