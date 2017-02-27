Великий пост перед Пасхой 2017 – традиции и запреты

Сегодня у православных начинается Великий пост, который завершится 16 апреля главным христианским праздником – Светлым Христовым Воскресением или Пасхой.

Что нужно знать человеку, который решил его придерживаться?

Великий пост был установлен церковью в память о скитаниях по пустыне Иисуса Христа, который в течение 40 дней, несмотря на искушения, отказывал себе в еде.

Однако стоит отметить, что Великий пост состоит на самом деле из 48-ми дней и последняя его неделя – Страстная седмица – установлена в честь последних дней земной жизни, страданий и смерти Христа.

Части пасхального Великого поста: Четыредесятница (первые 40 дней); Лазарева Суббота (1 день – Вербная Суббота перед Вербным Воскресеньем); Вход Господень в Иерусалим (1 день – Вербное Воскресенье, за неделю до Пасхи); Страстная Неделя (6 дней – вся неделя с понедельника по субботу перед праздником Светлой Пасхи).

Главная цель Великого поста – очищение души человеческой через ограничения в пище и молитву.

Правила Великого поста

Перед началом поста обязательно нужно попросить благословения у священнослужителя, исповедоваться и причаститься.

Не допускать громких разговоров, сквернословия и конфликтов.

Нельзя таить обиды, держать злость, не мстить, не думать о плохом. Также нужно избавиться от зависти и не врать.

Помогайте людям. Если вас попросят о помощи, то сделайте все возможное.

Постарайтесь отказаться от праздников. Не стоит устраивать шумные вечеринки.

Забудьте о вредных привычках. В Великий пост недопустимо употребление спиртных напитков, так же нужно отказаться от курения.

Еженедельно посещать литургии и ежедневно посвящать время молитвам.

Отложите на время телесные удовольствия.

В течение всех 48 дней необходимо придерживаться полного отказа от пищи животного происхождения и мяса.

Не придерживаться поста могут люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие. При этом в церкви призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в посте – молитва, духовное очищение и совершенствование себя в стремлении уподобиться Христу — ред.

Если вы решили придерживаться Великого поста, то на это время придется отказаться от мяса и мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов.

В пост разрешается кушать: черный хлеб и злаковые хлебцы, грибы, крупы (гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная, пшеничная, ячневая), сезонные овощи, соленые и маринованные овощи, фруктовое и ягодное варенье, бобовые, сезонные фрукты, сухофрукты, орехи, мед, рыбу (дважды за период поста).

Однако даже разрешенные продукты в Великий пост нужно потреблять ограниченно и согласно церковных правил.

Факты