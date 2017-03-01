Помощь можно оформить повторно, закрыв депозит, — Минсоцполитики

В начале года разразился скандал с требованием к переселенцам возвращать выданную помощь, если у них есть депозит, который в десять раз превышает прожиточный минимум. Активисты БФ «Горение» спросили у Министерства социальной политики, может ли переселенец снова претендовать на адресную помощь, если депозитный счет он закроет.

Судя по ответу – может. В письме Минсоцполитики, среди прочего, говорится:

«В случае если на момент обращения за назначением денежной помощи у кого-либо из членов семьи на депозитном банковском счете есть средства, превышающие 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, оснований для назначения помощи нет.

В то же время, если при новом обращении депозитный банковский счет отсутствует, то право на назначение денежной помощи рассматривается заново».