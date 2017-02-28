В Горловку не вернулся из-за учебы

Одну из историй о горловчанах-переселенцах удалось найти на просторах Facebook.

Саша — переселенец из Горловки. Ему еще нет двадцати. На обшарпанной кухне общежития для переселнцев он варит гречневую кашу. Говорит очень тихо, стесняется. Не знает, куда деть руки — так бывает, когда очень не уверен в себе, но на самом деле он очень смелый — набрался мужества и остался один в чужом городе.

С началом боевых действий в регионе он выехал с родителями из Горловки. Уже в Константиновке закончил 11-й класс. Затем поступил в училище на «медбрата». Со временем родители вернулись в родной город, а Александр остался учиться дальше. Теперь он живет самостоятельно, на стипендию размером 820 грн. и адресную помощь переселенцам и лишь на каникулах видится с родителями, когда ездит в Горловку.

Несмотря на видимую нерешительность, Саша тихо, но твердо говорит о своей мечте: после окончания училища попасть в медицинский вуз и учиться дальше на хирурга или травматолога.

М.Левин