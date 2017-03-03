Многодетная мать из Горловки пытается выжить в Мелитополе

Совсем недавно мы рассказывали о горловском парне Саше, который из-за учебы не вернулся в родной город. На этот раз предлагаем вниманию историю Натальи Разанковой, которая типична для многих жителей Донбасса.

Наталья с мужем и тремя детьми до последнего не хотели уезжать, но когда бои подошли к городу вплотную, пришлось бросить все и бежать. Собирались в спешке, взяли только самое необходимое, да и много на себе не увезешь.

Сначала хотели ехать в Россию. Наталья родом оттуда и приехала в Украину в 1993 г. Но там во въезде отказали, поскольку здесь она уже получила вид на жительство. Тогда семья приехала в Мелитополь. Родственников здесь не было. Первую ночь провели на вокзале. Там увидели объявление для переселенцев. Зарегистрировались в «Красном Кресте». Получили комнату в общежитии санатория-профилактория Моторного завода.

- Жили впятером в маленькой комнате. Зимой в коридорах холодно. Душ на первом этаже, пока дойдешь — замерзнешь, — вспоминает Наталья.

Тем не менее, в таких условиях семья Разанковых прожила около года. Потом в Мелитополь приехала кума Натальи. Женщина, кстати, вернулась из РФ, куда бежала от войны. Жизнь за Уральским хребтом, где она поселилась, оказалась настолько тяжела, что ей пришлось просить денег у церкви, чтобы вернуться в Украину.

Здесь в складчину женщины сняли дом, но отапливался он природным газом, и когда цены на голубое топливо возросли в разы, семье пришлось искать жилье с печным отоплением. Найти его оказалось не просто. Многие не хотят сдавать жилплощадь многодетным семьям. Говорят с одним ребенком еще ладно, но с тремя…

Все же семье удалось найти жилье. Правда, печка там слабовата — хорошо отапливает только кухню, в комнатах же холодно, а в коридоре температура не многим отличается от уличной. Да и топить ее бывает нечем. Недавно женщина просила дров у городской власти. Привезли полприцепа, за что женщина благодарна. Но в отсутствие угля, древесина очень быстро расходуется, и как дожить до тепла, переселенцы не знают.

Доход у семьи невелик — выживают только за счет пособий. Их хватает, чтобы оплатить аренду дома и коммунальные услуги. С горем пополам выкраивают деньги на еду. Наталья отмечает, что раньше чаще помогали продуктами. Сейчас это бывает от силы раз в месяц. Также кое-какую одежду по сезону можно выбрать в «Красном Кресте».

Остро стоит проблема занятости и когда поменялся привычный уклад жизни, «перебирать» вакансиями не стали.

- В Горловке работал, в основном, муж. Он резчик металла, получал по 200-300 грн. в день. Я же сидела с детьми, иногда подрабатывала уборщицей в магазине. Здесь работу найти сложно. По сезону и я, и муж работали на полях — каждый день практически по 12 часов. Когда в школе каникулы, я еще могу положиться на старшую дочь, ей 16 лет, и оставить остальных детей (семилетнюю девочку и десятилетнего мальчика), но когда она учится, мне некому доверить младшенькую. Занятия в первом классе до 11 час., после чего ребенка нужно забирать. А муж два месяца назад получил защемление нерва, и сейчас почти не ходит. На его лечение денег нет абсолютно. Бывает детям не хватает на проезд в школу и младшим приходится оставаться дома, — сетует Наталья.

- Домой, конечно, тянет, но мы туда ни разу за эти два года не ездили. Созванивались как-то с соседями. Они говорят, что забор повалило взрывной волной. Дом стоит, но в нем ничего нет. Все растащили мародеры, — переживает женщина.

Сейчас Наталья ждет, когда вновь возобновятся полевые работы, чтобы можно было заработать денег и хоть как то устроить свою жизнь в Мелитополе. Связаться с ней можно по тел. 098-410-53-40.

Дмитрий Волков, Мелитопольские ведомости