На КПВВ в Майорске ежедневно выявляют контрабанду

Продолжают попадаться и граждане, пытающиеся пересечь линию разграничения с крупной суммой денег.

За последние несколько дней на КПВВ Майорск пограничники Краматорского отряда остановили автомобиль, на котором со стороны Горловки провозили почти 300 пачок табачных изделий, спрятанных в конструкции машины.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГПСУ, здесь же был задержан мужчина, перевозивший охотничье ружье. На пассажира транспортного средства сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия.

Во время другого автомобиля — марки «Фольксваген» — наряд вместе с сотрудниками ГФС обнаружил мобильные телефоны, планшеты и оргтехнику. Их пытался перевезти мужчина, направлявшийся в «ДНР». Предварительная сумма оценки товара — около 30 тысяч гривен.

Ну и наконец, вчера стало известно, что на данном КПВВ в очередной раз была выявлена крупная сумма денег и банковские карточки. Их пытались перевезти через линию разграничения граждане Украины. Обратив внимание на поведение водителя и пассажирки, пограничники инициировали углубленный досмотр автомобиля. В ходе проверки в личных вещах были обнаружены почти 500 тысяч гривен и 159 банковских карточек.