Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Горловки в январе не превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Сравнивая полученные данные с январем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, диоксида азота, аммиака и фенола, а также увеличение содержания оксида углерода. На том же уровне осталось содержание в атмосферном воздухе оксида углерода, сероводорода и формальдегида.

Сравнение января и декабря нынешнего года показывает уменьшение концентрации оксида углерода и аммиака, а также увеличение содержания пыли. На уровне декабря осталось содержание диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, фенола и формальдегида.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.