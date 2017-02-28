С завтрашнего дня КПВВ в зоне АТО переходят на весенний режим работы

Контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО переходят на весенний период работы, что предусмотрено Временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

С 1 марта пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы КПВВ, с 7 час. до 18.30.

Таким образом, время работы КПВВ увеличивается на 2,5 часа, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8 до 17 час.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учитывать данную информацию во время планирования поездки.