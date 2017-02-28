Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Во вторник, 28-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся абоненты центральной части города в квадрате от пр.Победы до ул.Остапенко, от бул.Димитрова до ул.Беспощадного.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 час. будет прекращена подача электроэнергии в части Центрально-Городского района: пр.Победы (№ 16-20), Пушкинская (№ 16-22), Горького (№ 31).

С 10 до 15 час. не будет электроэнергии в пос. Байрак: ул.Сосюры, Пархоменко, Рубинштейна, Полярная, Барабинская, Утесова, Артузова.