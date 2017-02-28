Фронтовая Горловка: тишины так и нет

Вторник, 28 февраля, 2017
С самого утра в городе было тихо, лишь изредка доносилось эхо войны со стороны авдеевской промзоны.
Около полудня на северо-западе (ж/м Изотовский, Гагаринский, Мичуринский, Ртутный и др.) некоторое время было слышно стрелковое и гранатометы. Затем уже ближе к 17 час. были слышны разрывы и с севера, и с юго-запада.
В следующий раз активные боевые действия возобновились около 21 час. — на севере и продолжались, как минимум, до полуночи.
Сохраняется напряженная обстановка в районе авдеевской промзоны и ясиноватской развязки, на западе/северо-западе Донецка, под Докучаевском и на востоке от Мариуполя.