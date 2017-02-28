На шахте Бутовка рухнул копер

В результате боевых действий был разрушен эксплуатационный копер шахты Бутовка, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«Массированный обстрел велся несколько дней из танков и минометов», — подчеркнули в ведомстве, обвинив в разрушениях формирования «ДНР».

Разница во времени между двумя снимками руин зданий шахты «Бутовка-Донецкая» всего несколько суток.

На первом снимке металлические конструкции подъемного ствола шахты, хотя сильно повреждены, но еще еще стоят, на втором — верхушка металлической башни полностью разрушена в результате попадания снаряда.