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Киевские риэлторы боятся сдавать жилье переселенцам

Четверг, 2 марта, 2017

В Киеве трудно снять жилье, если ты переселенец или иностранец. Об этом рассказала киевский риелтор Евгения Жидкова. Все из-за того, что некоторые из них оказываются не совсем чисты на руку.

«Переселенцу из Донбасса арендовать квартиру или комнату еще труднее, чем иностранцу, — говорит Евгения. — Владельцы квартир им не доверяют. Одни квартиранты из Горловки 5 месяцев за квартиру не платили. Их выселяли с полицией. Другие из Луганска — уехали за неделю до конца аренды. Украли у хозяина телевизор, стиральную машинку и бойлер. Переселенцы зарекомендовали себя не с лучшей стороны».

Евгения сдает квартиры в аренду семь лет. По ее наблюдениям, столичные риэлторы готовы искать жилье только для богатых иностранцев.

«Риэлторов интересуют иностранцы, которые хотят снять квартиру на Крещатике за 1,5 тысячи гривен в сутки или купить элитную недвижимость за 300-500 тысяч долларов, — говорит Евгения. — Бедные арендаторы-иностранцы брокеров не интересуют, поэтому заселить куда-то темнокожего парня или двух кавказцев — целая проблема».

Приводит три основные причины, почему иностранцы — не желательны квартиранты.

«Во-первых, иностранцы очень щепетильны с законом. Хотят, чтобы хозяин заключил с ними контракт. А кто из арендодателей сейчас захочет подписать официальный договор и платить налог с аренды? Во-вторых, иностранцев очень трудно потом выселить. В-третьих, наши люди не доверяют иностранцам. Поселил двух турков на Троещине. Хозяин через неделю звонит: «Что делать? Девиц каждую ночь водят. Соседи жалуются, что им спать не дают».

Gazeta.ua



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