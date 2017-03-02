Горловка остается одной из самых «горячих точек» — ОБСЕ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, где в Донбассе наиболее горячо.

«Существуют участки на протяжении 500 км линии разграничения, где нет нарушений режима прекращения огня. Но так было всегда, что бои происходят в строго определенных географических зонах. Одна из них – в южной части Донецкой области, к северу и северо-востоку от Мариуполя», — сообщил он журналистам.

«Горячая точка – треугольник вокруг Донецкого аэропорта, Ясиноватой и Авдеевки, а также на западном и северо-западном направлении: от Горловки и до Дебальцево и Светлодарска»,– добавил он.

«Кроме того, постоянные обстрелы мы наблюдаем между Первомайском и Попасной в Донецкой и Луганской областях.

Эти «горячие точки» нам хорошо известны, и о них мы постоянно отчитываемся. А между ними есть участки, где соблюдение режима тишины продолжается, потому что там нет и почти не было боев», – рассказал представитель миссии.