 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Горловка остается одной из самых «горячих точек» — ОБСЕ

Четверг, 2 марта, 2017

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, где в Донбассе наиболее горячо.

 

«Существуют участки на протяжении 500 км линии разграничения, где нет нарушений режима прекращения огня. Но так было всегда, что бои происходят в строго определенных географических зонах. Одна из них – в южной части Донецкой области, к северу и северо-востоку от Мариуполя», — сообщил он журналистам.

«Горячая точка – треугольник вокруг Донецкого аэропорта, Ясиноватой и Авдеевки, а также на западном и северо-западном направлении: от Горловки и до Дебальцево и Светлодарска»,– добавил он.

«Кроме того, постоянные обстрелы мы наблюдаем между Первомайском и Попасной в Донецкой и Луганской областях.

Эти «горячие точки» нам хорошо известны, и о них мы постоянно отчитываемся. А между ними есть участки, где соблюдение режима тишины продолжается, потому что там нет и почти не было боев», – рассказал представитель миссии.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования