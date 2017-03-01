Фронтовая Горловка: гупало весь вечер. Стрелять начали и этим утром

В течение дня в некоторых жилмассивах горожанам периодически были слышны боевые действия в стороне авдеевской промзоны, а под Горловкой стрелять начали во второй половине дня.

Практически одновременно около 15 час. боевые действия возобновились на юго-западе, севере и северо-востоке. Временами эти направления гремели тяжелым. Бои с разной интенсивностью продолжались до самого вечера, когда ситуация резко обострилась.

Ближе к 20 час. по местному времени кроме стрелкового и минометов на юго-западе активизировалась артиллерия. Громкие раскаты (как выстрелы, так и прилеты) гремели в стороне Широкой Балки на протяжении нескольких часов. В соцсетях местные жители рассказывали серьезной артдуэли, а очевидцы (в основном, 245-го квартала, Короленко) сообщали о передвижении техники.

Стихать начало лишь ближе к полуночи, но и после периодически были слышны «бахи» — бои в районе авдеевской промзоны и ясиноватской развязки продолжались всю ночь.

Горячо также на мариупольском направлении, под Донецком и Луганском.

Уже сегодня утром во многих жилмассивах города был слышен мощный разрыв. Ближе к 9 час. стрелковый бой завязался на юго-западе, где позднее применялись и минометы. Еще чуть позже о стрельбе сообщили и жители северной части Горловки.