В России автобус рейсом Горловка-Москва попал в ДТП

В Липецкой области столкнулись грузовик Iveco и автобус Volvo.

Авария произошла сегодня утром на 416-м км трассы М-4 «Дон».

Серьезные травмы получили два пассажира – мужчина и женщина, которых пришлось госпитализировать. Одна из пострадавших — жительница Горловки, она получила ушибы, сломала нос и разбила колено.

Часть пассажиров отправилась дальше по маршруту рейсовыми автобусами, шесть человек остались на месте аварии.

Ранее сообщалось о другом ДТП с участием автобуса, происшедшее недалеко от Горловки.