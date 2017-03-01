В России автобус рейсом Горловка-Москва попал в ДТП

Среда, 1 марта, 2017
В Липецкой области столкнулись грузовик Iveco и автобус Volvo.
Авария произошла сегодня утром на 416-м км трассы М-4 «Дон».
Серьезные травмы получили два пассажира – мужчина и женщина, которых пришлось госпитализировать. Одна из пострадавших — жительница Горловки, она получила ушибы, сломала нос и разбила колено.
Часть пассажиров отправилась дальше по маршруту рейсовыми автобусами, шесть человек остались на месте аварии.
Ранее сообщалось о другом ДТП с участием автобуса, происшедшее недалеко от Горловки.