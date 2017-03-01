Укртелеком заявляет о прекращении предоставления своих услуг для почти 200 тысяч жителей Донецкой области

ПАО «Укртелеком» сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта оказание услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами.

«Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети. Прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тысяч человек», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.