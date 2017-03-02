Фронтовая Горловка: от канонады вновь дрожали стекла

Обстановка вдоль линии разграничения под Горловкой остается напряженной.

После непродолжительных боевых действий во вторник утром стрельбы не было слышно до обеда. А вот к 13 час. по местному времени снова стали поступать сообщения о возобновившихся боях на юго-западе. Где-то около 14 час. очевидцы рассказали о громких исходящих на северо-востоке.

Но основные боевые действия все же развернулись вечером. Снова неспокойно было на юго-западе, на севере завязался бой с применением минометов. После 20 час., в городе начали фиксироваться перепады напряжения, которые продолжались до полуночи. Чуть позже практически во всех районах Горловки был слышен мощный взрыв, после которого грохот только усилился. В это время многие пользователи соцсетей сообщали о мощных залпах артиллерии, от которых по квартирам шла вибрация, дрожали стекла. Продолжали шуметь сторона Широкой Балки, а также Зайцево, где после 23 час. также подключилось тяжелое.

Вечерние бои были слышны даже в Константиновке и Бахмуте. Местные жители сообщили, что долгое время слышали тяжелое.

Кроме того, продолжаются столкновения в Горловке: в районе поселка Озеряновка и Широкой Балки идёт бой с применением минометов и стрелкового оружия.

Бои шли, да и идут, практически по всей линии фронта восточнее Мариуполя, между Авдеевкой и Ясиноватой, западнее Донецка, под Докучаевском, Светлодарском…