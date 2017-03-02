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На сколько в Украине подорожало электричество

Четверг, 2 марта, 2017

1 марта состоялось очередное плановое (пятое по счету) повышение тарифов на электроэнергию. 

Судя по всему, не последнее, как сообщалось ранее, хотя в 2014-м году чиновники уверяли, что нынешняя стоимость электричества будет являться рыночной ценой, а теперь некоторые из них размышляют о повышении цены еще на 40%…

Что касается новых тарифов, то с 1 марта украинцы, потребляющие до 100 кВт/ч в месяц заплатят 0,90 грн. (раньше платили 71,4 коп.). При использовании свыше 100 кВт/ч придется платить уже на 39 копеек больше – до 1,68 грн. за кВт/ч (было — 1,29 грн.).



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