Полмиллиона человек лишились возможности получать гуманитарную помощь

Остановили работу 28 стационарных пунктов выдачи помощи гуманитарного штаба Рината Ахметова в 15 городах на подконтрольной «ДНР» территории: среди них Донецк, Макеевка, Горловка, Торез, Харцызск.

В связи с блокированием работы с 1-го марта возможности получать помощь лишились 500 тысяч человек, сообщили в пресс-службе фонда «Поможем».

За все время работы, начиная с августа 2014-го года, штаб выдал мирным жителям Донбасса более 11,6 млн. продуктовых наборов. 299 автоколонн доставили в логистические центры 130 тысяч тонн гуманитарного груза.

«Ежедневно в пунктах выдачи на неподконтрольной территории в помощь получали в среднем 15 тысяч человек самых социально незащищенных категорий. Потребность в помощи была и остается. Согласно последним данным соцциследования, каждый четвертый житель Донецкой области нуждается в продуктах. Блокирование работы пунктов выдачи штаба приведет к тому, что сотни тысяч стариков, инвалидов и детей останутся без гуманитарной помощи», – сказала Римма Филь, координатор гуманитарного штаба.

В связи с блокированием работы в неподконтрольной Украине части Донбасса, штаб Рината Ахметова заявил о том, что препятствование его деятельности – это угроза жизни для мирных жителей Донбасса, которые стали заложниками вооруженного конфликта, и в 21-м веке в центре Европы оказались на грани выживания. Для многих из них продуктовые наборы гуманитарного штаба – один из главных, а иногда единственный источник существования. Эта помощь является крупнейшей в регионе и за 2,5 года спасла жизни более 1 миллиона человек.

Штаб готов возобновить работу на неподконтрольной территории, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы.