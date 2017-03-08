Женщины бесплатно создают… 13% ВВП всего мира

Такие данные следуют из исследования международной организации по борьбе с бедностью Oxfam.

Как оказалось, женщины по всему миру выполняют от двух до десяти раз больше неоплачиваемой работы по уходу за детьми и больными, уборке и приготовлению пищи, чем мужчины. Эксперты организации оценили выполнение таких работ в 10 трлн. дол. ежегодно, или около 13% мирового ВВП.

В отчете говорится, что такой объем бесплатного труда не позволяет женщинам получить образование и устроиться на оплачиваемую работу.

Мужчин, выполняющих оплачиваемую работу, в мире на 700 миллионов больше, чем женщин. Это делает последних более подверженными риску оказаться в бедности. Кроме того, женщины получают на 23% меньше мужчин, подсчитали в Oxfam.

По мнению экспертов, для достижения равенства в зарплате и экономических правах потребуется по меньшей мере еще 170 лет.

Не оставили это тему и в главном управлении статистики в Донецкой области. Согласно информации, женщины были и остаются экономически активной частью общества и составляют почти половину (в 2016 году – 49,3%) всех работающих в экономике Донецкой области (без части зоны АТО). Среди работников промышленности женщин меньше (34,8%), зато в торговле на них приходилось 53,4%, в органах государственного управления – 67,8%, в сфере финансовой и страховой деятельности – 76,0%, в системе образования – 81,8%, здравоохранения и оказания социальных услуг – 83,5% всех занятых соответствующими видами деятельности.

Несмотря на то, что женщины и мужчины получают равную оплату за одинаковый труд, средняя заработная плата женщин ниже, чем представителей сильного пола. В 2016 году среднемесячная зарплата занятых в экономике области женщин составила 4483 грн., что на 2970 грн., или на 39,8%, меньше, чем мужчин (7453 грн.).

Более низкий средний уровень оплаты труда женщин связан, прежде всего, со структурными отличиями занятости мужчин и женщин по видам деятельности. Удельный вес женщин выше в отраслях с низкой зарплатой, а в промышленности, на транспорте многие профессии с более высоким заработком традиционно являются мужскими.

В то же время и в других видах деятельности средняя зарплата женщин, как правило, ниже, поскольку им не всегда удается достичь верхних ступенек карьерной лестницы. В результате, к примеру, среди занятых в сфере финансовой и страховой деятельности региона среднемесячная зарплата мужчин составила в 2016 году 9247 грн., а женщин – 7306 грн., в учреждениях государственного управления – соответственно 6510 и 5691 грн., в системе здравоохранения и оказания социальной помощи мужчины заработали в среднем за месяц 3838 грн., а женщины – 3516 грн., в сфере образования – 3653 и 3480 грн.

Женщины больше подвержены риску потерять работу. Если в общей численности принятых в 2016 году на работу удельный вес женщин составил 44,8%, то среди уволенных по сокращению штатов – 61,3%. Численность зарегистрированных в центрах занятости области безработных женщин на конец 2016 года составила 7,8 тыс. человек, или 55,4% всех безработных.