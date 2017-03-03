Более двух миллионов жителей Донецкой области могут остаться без воды

«Более двух миллионов жителей Донецкой области могут остаться без гарантированного водоснабжения, — сообщил «ФАКТАМ» директор КП «Вода Донбасса» Олег Мокрый. — Специализированные служебные машины (с логотипом предприятия. — Авт.) больше не выезжают на объекты сферы своей хозяйственной деятельности на неподконтрольной Украине территории, так как тамошние стражи порядка на дорогах не позволяют им передвигаться. Чтобы как-то добраться до объектов хозяйствования, мы сейчас стараемся перемещаться на своем личном транспорте».

Кроме того, с 24 февраля так и не возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции, которая находится в районе активных боевых действий — неподалеку от Авдеевской промзоны. Как уже сообщалось, из-за мощных обстрелов противника были повреждены хлоропровод и помещение, где хранятся 2,5 тонны хлора. Из-за недопуска персонала к насосной станции в районе Майорска без обслуживания остался и этот объект. Также из-за непрекращающихся обстрелов на грани остановки оказалась насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода в селе Васильевка.

— Станция продолжает работать, однако повреждены ЛЭП, которые транзитом через насосную поставляют электричество в села Васильевка и Крутая Балка, — рассказал Олег Мокрый. — 27 февраля в 7.40 эта насосная станция подверглась обстрелу, на территорию попало три боевых снаряда, осколками посечены стены проходной. Персонал во время обстрела находился в бомбоубежище.

В случае повреждения насосного оборудования станции в Васильевке, по информации Олега Мокрого, есть угроза полного прекращения подачи воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы Донецкой области, а также в Мариуполь. Работники фильтровальных станций, расположенных на неподконтрольной Украине территории, опасаются выходить на работу не только из-за обстрелов и угроз задержания, вызванных блокадой, но и в связи с отсутствием средств химической защиты.

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