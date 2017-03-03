 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Более двух миллионов жителей Донецкой области могут остаться без воды

Пятница, 3 марта, 2017

«Более двух миллионов жителей Донецкой области могут остаться без гарантированного водоснабжения, — сообщил «ФАКТАМ» директор КП «Вода Донбасса» Олег Мокрый. — Специализированные служебные машины (с логотипом предприятия. — Авт.) больше не выезжают на объекты сферы своей хозяйственной деятельности на неподконтрольной Украине территории, так как тамошние стражи порядка на дорогах не позволяют им передвигаться. Чтобы как-то добраться до объектов хозяйствования, мы сейчас стараемся перемещаться на своем личном транспорте».

Кроме того, с 24 февраля так и не возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции, которая находится в районе активных боевых действий — неподалеку от Авдеевской промзоны. Как уже сообщалось, из-за мощных обстрелов противника были повреждены хлоропровод и помещение, где хранятся 2,5 тонны хлора. Из-за недопуска персонала к насосной станции в районе Майорска без обслуживания остался и этот объект. Также из-за непрекращающихся обстрелов на грани остановки оказалась насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода в селе Васильевка.

— Станция продолжает работать, однако повреждены ЛЭП, которые транзитом через насосную поставляют электричество в села Васильевка и Крутая Балка, — рассказал Олег Мокрый. — 27 февраля в 7.40 эта насосная станция подверглась обстрелу, на территорию попало три боевых снаряда, осколками посечены стены проходной. Персонал во время обстрела находился в бомбоубежище.

В случае повреждения насосного оборудования станции в Васильевке, по информации Олега Мокрого, есть угроза полного прекращения подачи воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы Донецкой области, а также в Мариуполь. Работники фильтровальных станций, расположенных на неподконтрольной Украине территории, опасаются выходить на работу не только из-за обстрелов и угроз задержания, вызванных блокадой, но и в связи с отсутствием средств химической защиты.

ФАКТЫ



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования