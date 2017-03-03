Мобилки всей семьей везли… на спинах

Партию мобильных телефонов и комплектующие к ним на КПВВ в Майорске задержали пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, перемещала товар целая семья, которая ехала на автомобиле «ВАЗ» в сторону Горловки. Во время досмотра пограничники обратили внимание на поведение водителя и решили провести более углубленную проверку. В результате у главы семьи были обнаружены прикрепленные к спине коробки с мобильными телефонами.

Вскоре выяснилось, что таким же образом был «экипирован» и несовершеннолетний сын, на спине которого родители также закрепили нелегальный товар. Всего были выявлены 31 мобильный телефон и комплектующие к ним.

Предварительная сумма оценки товара составила 130 000 гривен. Граждан и авто для дальнейшего правового решения передали представителям ГФС.