Фронтовая Горловка: бои идут почти не прекращаясь

В окрестностях города продолжаются бои по всей линии разграничения.

Так, в четверг утром горловчане сообщили, что бои не стихали всю ночь. «Кочегарка» также сообщала об утренних столкновениях на юго-западе. Чуть позднее, загремел север, а потом серьезные бои продолжились уже днем. Долгое время были слышны тяжелые выстрелы на западе.

Возобновившийся после обеда неинтенсивный бой на юго-западе, довольно быстро перерос в масштабные боевые действия, в которых несколько часов применялись минометы и более тяжелое вооружение. В близлежащих жилмассивах, да и по всему центру, слышно было очень сильно. Однако, вечером интенсивность на юго-западе и севере заметно спала и местные жители практически не сообщали о каких-либо новых событиях.