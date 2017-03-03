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Вечером в Киеве задержали главу ГФС

Пятница, 3 марта, 2017

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вечером 2-го марта задержали главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в больнице. Кроме того в офисах ГФС были проведены обыски.

Насирову инкриминировали злоупотребление властью или служебным положением, а подробности стали известны уже утром.

Начальник четвертого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивков заявил, что глава ГФС Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству вред на сумму 2 миллиарда гривен.

По его словам, следствие считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных рудников. Именно это, считают в САП, помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются.

Сивков отметил, что когда детективы НАБУ пришли в больницу Феофания, чтобы вручить Насирову сообщение о подозрении, то их пытались не пустить, мотивируя это тем, что уже не приемное время. Но детективы все же попали внутрь.

НВ



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