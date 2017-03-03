Фронтовая Горловка: медики сообщили о нескольких случаях заболевания ботулизмом

Зафиксированы факты заболевания тяжелой токсико-инфекционной болезнью — ботулизмом.

По некоторым данным, известно о четырех случаях заболевания, причем все пациенты перед заболеванием ели в одном и том же заведении.

На данный момент сообщается о смерти одной из заболевших горловчанок, еще одна заболевшая ботулизмом женщина и двое мужчин находятся в тяжелом состоянии в Донецке на аппарате искусственного дыхания.

От редакции: в соцсетях также появились предупреждения, например: «воздержитесь от покупки рыбы, в любом ее виде, в городе увеличилось число отравлений (подозрение на палочку ботулизма), уже, к сожалению, были случаи и со смертельным исходом».

Типичная Горловка