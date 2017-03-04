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Фронтовая Горловка: во время обстрелов в Зайцево повреждены пять домов

Суббота, 4 марта, 2017

 

Горожане пережили еще один день, на протяжении которого были слышны бои, продолжавшиеся с утра и до ночи.

В первой половине дня жителей беспокоили боевые действия на севере города, хотя иногда эхо войны доносилось и с юго-запада. Ближе к полудню очевидцы сообщали о мощных выстрелах на северо-западе, а уже после обеда констатировали, что бои в стороне Зайцево не стихают. Позднее стало известно о попаданиях в частный сектор этого многострадального поселка. По некоторым данным, здесь повреждения различной степени получили сразу пять домов. Жертв среди мирного населения, к счастью,  нет.

Ближе к 16 час. появились сообщения о возобновившихся в районе Озеряновки боях, а со временем это направление загремело по полной.

Уже ночью мощно гремели север и северо-восток, но к полуночи интенсивность боевых действий спала.

На протяжении дня также не стихали бои под Донецком (Пески, Марьинка), Мариуполем, в районе авдеевской промзоны/ясиноватской развязки, Докучаевска/Волновахи, Дебальцево (Логвиново).



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