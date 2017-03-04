Местные: молоко меняет «национальность», а макароны – собственника

Условная продуктовая «блокада» неподконтрольной территории Донбасса за три года в корне изменила ситуацию на потребительском рынке Донецкой и Луганской областей. Сегодня на полках местных супермаркетов можно встретить большой ассортимент продуктов, импортированных из России и Беларуси. Также помимо иностранных товаров в донецких магазинах представлены товары местных производителей.

Стоит отметить, что местная продукция достаточно популярна на потребительском рынке в самопровозглашенных республиках и даже составляет конкуренцию российским и белорусским товарам. Однако местных товаров все же меньше по сравнению с наплывом и разнообразием товаров из РФ. Опустевшие ниши потребительского рынка на неподконтрольной территории при отсутствии конкурентов быстро заполняются новыми производителями из России. Сегодня российские и белорусские компании лидируют в области поставки детского питания, сырной продукции, закусок и снеков, растительного масла, алкогольной и безалкогольной продукции (пиво, сок, минеральная вода, напитки, вино, водка, коньяк).

Если говорить об ассортименте местной продукции, то в продаже можно встретить колбасную и молочную продукции, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, мукомольно-крупяную продукцию, соусы, майонезы и алкогольные напитки. Все это представлено донецкими производителями.

Рынок молочных продуктов представлен товарами нескольких известных торговых марок. В продаже можно найти достаточно большой ассортимент товара: пастеризованное молоко, кефир, ряженка, сметана, сливочное масло, сырки и йогурты. Среди наиболее известных торговая марка «Добрыня» компании ООО «Торговый дом «Горняк». На всей молочной (ТМ «Добрыня»), сырной (ТМ «Гудвин») и колбасной продукции (ТМ «Пан фазан») компании ТД «Горняк» стоит маркировка известного в довоенное время бренда «Геркулес».

Кроме того в здешних супермаркетах продаются пельмени и вареники торговой марки «Геркулес». На обратной стороне упаковки указан одноименный производитель.

Еще один лидер молочной продукции на местном продуктовом рынке: ТМ «Маричка» и ТМ «Главмолоко» горловской компании «Твой производитель».

Маркетинг от компании «Твой производитель»: она использует на упаковке молочной продукции образ советской доярки со знаком ГОСТа – как в Советском Союзе.

За последний год с помощью ребрендинга этот же производитель изменил визуальное оформление еще одной молочной продукции ТМ «Маричка». В довоенное время на упаковке торговой марки ТМ «Марічка» была изображена девушка в украинском наряде с венком на голове и кувшином молока в руках. Вероятно, по мнению маркетологов компании, этот образ символизировал украинские традиции. Сегодня молочная продукция этой торговой марки получила новый образ. На упаковке изображена белорусская девушка с кувшином молока в традиционном белорусском костюме. На молочном товаре также появился новый слоган о белорусских традициях, а название «Маричка» избавилась от украинской буквы «і». Иногда на полках местных супермаркетах все еще можно встретить довоенную версию упаковки, в основном на сливочном масле.

Кроме кисломолочных изделий на полках местных супермаркетов в широком ассортименте можно встретить макаронные изделия, муку и крупы. Среди наиболее известных торговых марок: «Хуторок», «Козачок» и «Урожай» (продукция ООО «Славолия Групп»). Торговые марки «Козачок» и «Урожай» теперь принадлежат российским собственникам.

После ухода украинских торговых марок с неподконтрольной территории, некоторые российские компании готовы не просто заполнить потребительский рынок товарами собственного производства, а взять под контроль предприятия пищевой промышленности.

Так, активы известной в довоенное время компании «Урожай» еще в 2016 году были проданы российской группе компаний «Атлант» («Атлант-инвест и «Атлант-альянс»). На сегодняшний день российская управляющая компания «Атлант» является собственником сразу нескольких пищевых предприятий на неподконтрольной территории.

В их число входят «Донецкая макаронная фабрика», «Донецкий майонезный завод», «Комбинат хлебопродуктов». Кроме того в собственность российской компании теперь входят порядка восьми хлебозаводов на контролируемой «ДНР» территории. Это Макеевский, Енакиевский, Харцызский, Горловский хлебозаводы, Донецкий хлебозавод № 2 и № 3, а также хлебобулочные предприятия в городах Снежное и Шахтерск.

Из наиболее известных местных торговых марок, представленных на полках донецких супермаркетов, которыми теперь владеют российские собственники, можно выделить: хлебобулочные изделия (ООО «Холдинг Донбасс хлеб» ТМ «Урожай»), макаронные изделия, муку и крупы ТМ «Урожай», макароны ТМ «Козачок», майонезы, соусы и подсолнечное масло ТМ «Славолия».

Свою работу продолжают предприятия не только в Донецке. Есть еще ЧП «Ясиноватский хлебозавод», ЧАО «Амвросиевский хлебозавод», ООО «Старобешевский хлеб», предприятие «Раздольненский хлеб», ООО «Русский хлеб». В ассортименте: хлеб, батоны, сдобная выпечка, торты и пирожные. Среди местного населения популярна продукция ТМ «Пампухи». Ею владеет производитель АФ «Россия Нова». Продукция изготавливается на мощностях Новоазовского хлебозавода.

Среди производителей соусов, кетчупов и майонезов на неподконтрольной территории также широко известны торговые марки «Мак Май» и «Весела родина» местного производителя «Торговый дом «Продукты Донбасса».

Также на неподконтрольной территории Донецкой области достаточно хорошо развит рынок колбасных изделий местного производителя, поэтому российских колбас в продаже не так много. Иногда на прилавках можно встретить колбасу луганского производителя. Местную продукцию выпускает Макеевский, Енакиевский и Горловский мясокомбинаты.

У большинства донецких фирм, которые выпускают колбасную продукцию достаточно широкая линейка известных брендов, которые пользуются популярностью у местного населения. На полках донецких супермаркетов можно приобрести колбасные изделия как эконом класса, так и более дорогие виды колбас. Наиболее известные торговые марки «Колбико», «Енакиевский мясокомбинат», «Юзовский деликатесъ» (работает на производственных мощностях компании «Щирий кум»), «Пан фазан» («Торговый дом «Горняк»).

Менее известны донецкому потребителю колбасные изделия торговых марок «Авангард», «Украинские колбасы», «Макей Смак».

Среди наиболее известных донецких кондитерских компаний, которые насыщают рынок конфетами и кондитерскими изделиями – компания «Лаконд». Наиболее известная продукция этой компании: конфеты «Стрела», «Желешка», «Декорель», «Пломбирка», конфеты «Мини-вафельки», «Гуливер». Их компания «Лаконд» выпускает на производственных площадках известного украинского производителя кондитерских изделий «АВК».

Также работает кондитерская фирма «Оникс», которая производит большой ассортимент тортов и пирожных. «Оникс» — это переименованное на неподконтрольной территории предприятие известной торговой марки «Лучиано».

Производственные мощности предприятия находятся в Донецке.

В числе популярных производителей глазированных палочек – кондитерская компания «Росмен».

Производственные мощности популярной украинской компании «Конти» заняли кондитерская компания ООО «Донбасс-Кондитер» и ее дочернее предприятие «ТОР». Они расположены в Донецке и Горловке. Компания известна шоколадными конфетами «Джек», «Конфет-Кино», «Моне», «Ронни», «Мелодика». Кроме того, местная компания занимается реализацией собственного товара на рынке России.

Местный рынок алкогольной продукции представлен несколькими известными компаниями: «Катя-плюс» и «Алкоголь менеджмент групп». Учитывая огромный выбор российского и белорусского алкоголя, местным торговым маркам спиртного достаточно сложно «тягаться» с зарубежными производителями. Донецкие алкогольные компании в основном привлекают местных потребителей только низкими ценами на продукцию. Зато местная водка пестрит оригинальными бутылочными этикетками и необычными названиями спиртных напитков.

«Катя-плюс» изготавливает продукцию на производственных мощностях донецкого алкогольного завода «Олимп». В основном, фирма «Катя-плюс» специализируется на производстве дешевой водочной и коньячной продукции, а также выпускает спиртные настойки, бальзамы и винометриалы. По официальным данным портфель алкогольных брендов собственного производства донецкой компании насчитывает порядка 15 торговых марок спиртного. Среди них «Портвейн крымский», «Портвейн 777», «Свобода», «Водка шахтерская», «Дончанка», «Шахтерская особая», «50 грамм», водка «Спецназ» и прочее.

Конкурентом «Кати-плюс» является местный производитель спиртного — «Алкоголь менеджмент групп». Большая часть продукции оформлена на украинском языке. На полках местных супермаркетов можно найти водочную продукцию с такими названиями как «Эксклюзив Стандарт», «Белая Верба», «Отменная Коллекция» «Хмельная Традиция», «Новая Рублёвка» и прочее.