Фронтовая Горловка: в офисе фонда «Поможем» видели вооруженных людей — ОБСЕ

Суббота, 4 марта, 2017
Об этом говорится в сообщении пресс-службы специальной мониторинговой миссии.
Согласно информации, директор ДК в Горловке, где расположен офис благотворительного фонда рассказал представителям ОБСЕ, что офис закрылся 28-го февраля. На месте наблюдатели видели вооруженных людей.
В то же время, в «ДНР» обвинили штаб Ахметова в грубейших нарушениях.
«Вся гумпомощь завозилась в «ДНР» бесконтрольно, как по количеству, так и по качеству», — говорится в сообщении.
Утверждается, что срок годности детского питания просрочен почти на год, в помещениях хранения выявлена повышенная влажность, плесень, отсутствие вентиляции…
Ранее сообщалось , что 28 стационарных пунктов выдачи помощи штаба остановили свою работу.