 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Власть скрывает цифры, – врач рассказал о реальных потерях в зоне АТО

Суббота, 4 марта, 2017

Украинская власть скрывает реальные потери среди бойцов АТО и мирного населения Донбасса.

В этом уверяет хирург, начальник отделения Военно-медицинского клинического центра Западного региона Виктор Ловга, пишет «Высокий замок». По словам врача, эту информацию скрывают для того, чтобы избежать паники среди населения.

«Чтобы избежать паники, власти скрывают реальные потери. Тот период, когда я был в зоне АТО, в прессе писали, скажем, о пяти раненых, в то время как мы выносили с поля боя по 10-15 раненых в день, – утверждает врач.

Ловга отмечает, что украинцы не готовы услышать настоящее количество погибших, пропавших без вести, раненых, искалеченных.

24 канал



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования