Власть скрывает цифры, – врач рассказал о реальных потерях в зоне АТО

Украинская власть скрывает реальные потери среди бойцов АТО и мирного населения Донбасса.

В этом уверяет хирург, начальник отделения Военно-медицинского клинического центра Западного региона Виктор Ловга, пишет «Высокий замок». По словам врача, эту информацию скрывают для того, чтобы избежать паники среди населения.

«Чтобы избежать паники, власти скрывают реальные потери. Тот период, когда я был в зоне АТО, в прессе писали, скажем, о пяти раненых, в то время как мы выносили с поля боя по 10-15 раненых в день, – утверждает врач.

Ловга отмечает, что украинцы не готовы услышать настоящее количество погибших, пропавших без вести, раненых, искалеченных.

24 канал