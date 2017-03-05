В пересекающей линию разграничения машине найдены 640 тысяч гривен

Пограничники совместно с сотрудниками ГФС снова выявили крупную сумму денег в двух автомобилях на ближайшем от Горловки КПВВ Майорск.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, поведение граждан «выдало» их замысел. В результате автомобили «ГАЗель» и «Шевроле» были выведены из общего потока на углубленный досмотр.

В ходе проверки в личных вещах были обнаружены 640 тысяч гривен и 10 мобильных телефонов. Найденные деньги и товар переданы сотрудникам ГФС для принятия правового решения.