Красный Крест предложил создать «зоны безопасности» на Донбассе

Предполагается создание демилитаризированной зоны, свободной от военного персонала и оборудования.

Международный комитет Красного Креста предлагает создать вдоль линии соприкосновения на Донбассе «зоны безопасности».

Глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн отметил, что вооруженный конфликт на Донбассе разворачивается в густонаселенной местности. Сотни тысяч людей зависят от жизненно важной инфраструктуры, которая обеспечивает их водой, газом и электричеством. Эти инфраструктурные объекты расположены вблизи контактной линии, где также есть школы, детские сады и больницы.

«В соответствии с Международным Гуманитарным Правом, на эти объекты не должны совершаться нападения, так как они не используются в военном назначении. Но, учитывая то, как часто они подвергались урону в результате конфликта на востоке Украины, есть необходимость в усиленной защите. Это может быть сделано по согласованию со всеми сторонами конфликта непосредственно, или с помощью нейтрального посредника вроде МККК», – сказал он.

Под «зонами безопасности» Красный Крест имеет ввиду демилитаризированную зону, свободную от военного персонала и оборудования. Эти зоны должны быть четко определены и маркированы той стороной конфликта, которая контролирует эту территорию, и не должны подвергаться атакам.

По словам Эшлиманна, для начала стоит сосредоточить внимание на некоторых объектах. Одна из наиболее важных зон – вокруг Донецкой фильтровальной станции, чьи электросети неоднократно становились мишенью и были повреждены. Водоснабжение с этой станции обеспечивает водой десятки тысяч людей.

Также речь идет о Верхнекальмиусской фильтровальной станции, возле Ясиноватой, на которой хранится до 300 тон сжиженного хлора, использующегося для очистки воды, а также о Горловской-2 фильтровальной станции. Свыше 1,8 миллионов человек проживают на территории, которую питают эти три станции.

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