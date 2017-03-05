ДФС снова работает

4 марта в 16.20 запущены в работу насосные агрегаты Донецкой фильтровальной станции. Об этом заявили в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

Сообщил о событии в субботу вечером и глава ДонОГА Павел Жебривский.

«Возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Утром ремотники КП «Вода Донбасса» в сопровождении представителей СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали восстановительные работы. Сейчас станция работает, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары. Ориентировочно в 20-21 час. вода будет в домах Авдеевки», – говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Напомним, 24-го февраля из-за постоянных обстрелов было принято решение об остановке ДФС.