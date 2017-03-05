В минувшем году Россия поставила на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса более 2 млрд. кубов газа

В 2016 году российская компания «Газпром» поставила на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей 2,39 млрд кубометров природного газа, сообщает «Лига.net», ссылаясь на квартальную отчетность «Газпрома».

По данным издания, эта цифра на 40,6% или на 0,69 млрд больше, чем в 2015 году.

Украинская компания «Нафтогаз» перестала покупать газ у российского холдинга в ноябре 2015 года.

«Таким образом, эти поставки осуществлялись на территории, неподконтрольные властям Украины. По нынешним ценам (более $200/тыс. кубометров) стоимость поставленного газа составляет около $500 млн. По средней экспортной цене Газпрома ($154/тыс. кубометров) — около $370 млн», — делает вывод издание.

В 2015 году «Газпром» поставил на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса 1,7 млрд кубометров газа по цене 186 долларов за тысячу кубометров. Об этом следует из отчетности Газпрома за 2015 год и данных «Нафтогаза».

Годовой объем поставок в Украину в 2015 году «Газпром» оценил в 7,827 млрд кубометров. По данным «Нафтогаза», он закупил 6,12 млрд кубометров.

«Таким образом, за два года, российский монополист в ОРДЛО поставил 4,1 млрд кубометров природного газа», — отмечает издание.

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