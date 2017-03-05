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Фронтовая Горловка: вечером гремел север, в Зайцево ранена девушка

Воскресенье, 5 марта, 2017

В течение субботы, 4 марта, на линии разграничения было гораздо спокойнее, чем в предыдущие дни, однако, на протяжении  дня все же иногда было слышно тяжелое на севере. Ближе к вечеру боевые действия традиционно усилились.

После наступления темноты стало шумно в направлении Зайцево. Около 21 час. местные жители северо-восточной стороны сообщили об мощных исходящих, а спустя час выросла интенсивность на севере. Очевидцы сообщали о вспышках в районе Зайцево на протяжении долгого времени. Во многих жилмассивах в это время фиксировались перепады напряжения, а некоторые даже остались без света.Около полуночи на северо-западе жители видели возгорание в жилом секторе. Связаны эти события с боевыми действиями или нет — неизвестно.

Продолжились бои на севере (от востока до запада) и после полуночи. По прежнему применялось тяжелое — как минимум, до 2 час., когда очевидцы сообщили о мощных разрывах, гремевших около получаса. Возможно, после этого интенсивность боев начала спадать.

Кроме того, стало известно о ранении 24-летней жительницы Зайцево. Как говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО мина разорвалась прямо в ее дворе. Пострадавшая была доставлена в больницу Бахмута, где ее прооперировали успешно извлекли два осколка.



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