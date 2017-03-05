Фронтовая Горловка: ночью от обстрелов пострадали 11 домов

Как уже сообщалось, на севере города ночью проходили бои с применением тяжелого.

В результате боевых действий повреждения различной степени получили 11 домов на ул.Руднева, Кондратенко, Румянцева, Черняховского. Информации о пострадавших нет.

Кроме того, согласно информации ночью были перебиты ЛЭП, из-за чего без электричества остались десятки трансформаторных подстанций и котельных в поселках Гольмовский, Зайцево, бывшей шахты 6/7.

Как говорится в сообщении, частично электроснабжение восстановлено, ремонтные работы продолжаются.