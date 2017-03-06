Дочь погибшего во Вьетнаме горловчанина: «Убийца прятался в доме отца от военкомата»

В смерти 43-летнего Эдуарда Пащенко родня подозревает знакомого семьи.



Эта история еще летом прошлого года потрясла не только украинцев, но и жителей Вьетнама — в городе Нячанг местная полиция нашла окровавленные тела двух украинцев — 43-летнего Эдуарда Пащенко и его девушку, 35-летнюю Зоряну Жукову. Пара уже давно жила и работала за границей. Из арендованного ими дома исчезли деньги и драгоценности. Родственники Эдуарда и Зоряны ожидали, что расследование и поиски убийцы будут быстрыми, но дело тянется уже более полугода.

Недавно в «КП в Украине» обратилась Виктория, дочь погибшего Эдуарда Пащенко. Но девушка больше жаловалась на бездействие украинской полиции, чем вьетнамской. Ведь по ее словам она знает, кто мог убить ее отца. Это хороший знакомый их семьи…

«Сидели с ним за одним столом»

После похорон отца, Виктория не бездействовала, а решила сама разыскать убийцу. Через знакомого она узнала — у полиции Вьетнама есть подозреваемый. Это выяснила местная журналистка, имеющая контакты с правоохранителями. Подозреваемого зовут Александр Ж. 26-лет, сам из Горловки, откуда родом и семья Вики. Александр был знаком с отцом девушки, ее супругом, и дядей.

- Он когда-то сидел за одним столом с нашей семьей, — говорит дочь погибшего.

Она вспоминает и то, что до известия о смерти отца, друг семьи тоже был в Нячанге. После трагедии Вика начала обзванивать всех родных, набрала номер Александра, но он на связь не вышел.

- Убийство папы и Зоряны произошло ночью с 5 на 6 июня. Несколько дней подряд до этого к ним в гости приходил Саша. Я удивилась, чего это молодой пацан в гости к взрослому мужику ходит. А папа тогда сказал, Сашке нужно кое-какие вещи оставить на время. Я тогда спросила, что он вообще забыл во Вьетнаме? Отец сказал, его в Украине ищет военкомат, вот он и прячется за границей. Буквально через несколько часов после убийства папы Саша уже был в Камране (город во Вьетнаме), а потом вовсе вылетел в Малайзию, заранее купив билеты.., — рассказывает Виктория.

Ищут в Киеве за разбой

По словам девушки, кроме денег, ценностей, исчез и телефон Эдуарда. Вика подозревает, что это сделано неспроста – гаджет не смогли разблокировать и решили выкрасть, скрыв тем самым последние вызовы. Позже Вика узнала, еще раньше Александр якобы попадал на карандаш полиции в Киеве и находится в розыске по статье «Разбой». По ее словам, весной 2015 года Александр ограбил дом своей знакомой. Выбрав «удобный момент» он влез в жилище, но в квартире находится парень этой знакомой. Преступник избил его молотком, обчистил жилье, а раненного вывез за город и выбросил в лесу, в надежде, что тот умрет. Но мужчина выжил. После этого Александр покинул страну.

- Насколько я знаю, он живет за границей по поддельным документам. Буквально в декабре он был на Гоа. Где сейчас непонятно. Он ездит по разным странам, в основном к друзьям, которые не знают, насколько он опасен, — продолжает Виктория.

Что могло стать причиной убийства можно только гадать. Возможно, Александру понадобились деньги, он мог попросить их в долг у Пащенко, но получив отказ, убил и ограбил пару.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили журналистам в Нацполиции против Александра Ж., с мая 2015 года действительно открыто уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится в розыске. Управление полиции уже направили материалы в Украинское бюро Интерпола для международного розыска Александра. Но на данный момент у правоохранителей нет информации о том, что Александр Ж. причастен к убийству Эдуарда Пащенко и Зоряны Жуковой.

КП в Украине