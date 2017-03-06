Количество жертв на Донбассе продолжает расти

С начала года пострадавших среди мирного населения региона увеличилось вдвое по сравнению с ноябрем-декабрем 2016-го года.

Об этом говорится в сообщении управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«С начала года УКГВ подтвердила, что 111 мирных жителей пострадали: 20 человек погибли, еще 91 — ранен. В ноябре-декабре 2016 года общая цифра составила 51 случай», – такие цифры указаны в отчете.

Причиной большинства смертей и ранений называются обстрелы из тяжелого вооружения.

Кроме того, продолжают страдать жилые дома, другие здания и инфраструктура населенных пунктов.