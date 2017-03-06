Средняя зарплата в Донецкой области — 6,5 тысяч грн.

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью занятых 10 человек и больше) Донецкой области (без учета части зоны проведения АТО) в январе 2017-го года составила 6503 грн. Об этом сообщили в главном управлении статистики в Донецкой области.

По сравнению с предыдущим месяцем, то есть декабрем 2016-го года, средний уровень оплаты труда уменьшился на 8,6%. На величину январской зарплаты и ее динамику по сравнению с предыдущим месяцем традиционно повлияло сокращение единовременных выплат, которые, как правило, осуществляются в декабре (вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и т.п.), а также уменьшение фонда рабочего времени из-за новогодних и рождественских праздников (в декабре 2016-го года одним штатным работником было отработано в среднем 146 часов, а в январе 2017-го года – 131 час, или на 10,2% меньше). По сравнению с январем 2016-го года средняя зарплата номинально возросла на 26,5%.

Реальная заработная плата (с учетом изменения цен и уплаченных налогов) в январе 2017-го года по сравнению с декабрем предыдущего года уменьшилась на 9,9%, а по сравнению с январем 2016-го года она возросла на 12,8%.

Январская зарплата выше среднего показателя по Украине (6008 грн.) на 8,2%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в январе был в Киеве – 9292 грн., самым низким – в Тернопольской области, где он составил 4641 грн.).

По уровню средней заработной платы в январе 2017-го года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (8767 грн.). Свыше 8 тыс. грн. составила в январе зарплата также работников угольной промышленности (8364 грн.).

Больше 7 тыс. грн. начислено в январе одному штатному работнику торговли (7685 грн.), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (7411 грн.), финансовой и страховой деятельности (7118 грн.). Выше среднего по экономике области показателя была в январе зарплата также работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (6809 грн.). Меньше, чем в среднем по региону, но больше 6 тыс. грн. составила средняя зарплата работников сферы государственного управления (6274 грн.).

От 5 до 6 тыс. грн. начислено в январе работникам машиностроения (5997 грн.), транспорта (5806 грн.), строительства (5742 грн.), пищевой промышленности (5704 грн.), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (5168 грн.).

От 4 до 5 тыс. грн. составил в январе средний уровень оплаты труда работников образования (4868 грн.), здравоохранения и оказания социальной помощи (4541 грн.), легкой промышленности (4216 грн.), сельского хозяйства (4049 грн.).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 февраля 2017-го года составила в области (без учета части зоны проведения АТО) 292,7 млн. грн., или 15,3 % всех долгов по ее выплате в Украине (1907,6 млн. грн.). В течение января долги по зарплате увеличились на 29,3 млн. грн., или на 11,1%. Невыплаченная зарплата эквивалентна 9,6% фонда оплаты труда, начисленного в январе (в среднем по Украине – 4,0%).

Задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях области (без учета части зоны проведения АТО) на 1 февраля 2017-го года составила 258,5 млн. грн., или 88,3 % всех долгов. Это на 13,2 % больше, чем было на 1 января 2017-го года.

В промышленности в течение января задолженность перед работниками экономически активных предприятий увеличилась на 12,9 %, составив на 1 февраля 223,3 млн. грн., или 86,4 % долгов экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 26,2 млн. грн. не выплачено работникам угольной промышленности, что по сравнению с задолженностью на 1 января 2017-го года больше в 3 раза. Увеличились в январе на 4,4 % долги по заработной плате работникам экономически активных предприятий машиностроения и на 1 февраля 2017-го года достигли 186,2 млн. грн.