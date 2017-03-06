Лидеры с трудом победили

В Премьер-лиге завершились матчи 20-го тура, который не побаловал болельщиков обилием забитых голов.

Судите сами, матчи с участием двух ведущих клубов страны закончились с минимальным счетом. И «Шахтер», и «Динамо» выстрадали по три очка в играх с не самыми сильными соперниками — «Волынью» и «Олимпиком», соответственно. Стоит отметить, что если горняки скромной победой (единственный забитый мяч на счету Виктора Коваленко) поздравили своего наставника Паулу Фонсеку на выезде, то киевлян на своем поле спас Артем Беседин уже в добавленное время.

Еще одна победа хозяев со счетом 1:0 была зафиксирована во Львове, где «Карпаты» обыграли «Александрию». На один мяч больше забили «Днепр» и «Черноморец», сыгравшие вничью — 1:1. «Ворскла» дома уступила «Заре» — 1:2, а единственной в туре крупной победы добились футболисты «Стали», разгромившие «Звезду» — 3:0.