Фронтовая Горловка: вечером активно применялось тяжелое

В воскресенье тихим не выдалось и если в первой половине дня изредка были слышны отдаленные «бахи», то к вечеру боевые действия серьезно активизировались.

После обеда мощно гремел юго- и северо-запад. Местные жители Торецка сообщали о прилетах за городской чертой. В Горловке тем временем также ощущалась вибрация и снова фиксировались перепады напряжения.

Ближе к 18 час. разгорелись бои на севере. В районе Зайцево активно применялись минометы. Около 20 час. очевидцы рассказали об исходящих на юго-западе, а спустя некоторое время из тяжелого стрелять начали и на северо-западе.

Не стихло и после полуночи. Продолжались бои с применением тяжелого вооружения на севере, северо- и юго-западе.

В течение дня по прежнему напряженная обстановка охранялась в окрестностях Донецка, жарко было под Еленовкой, на мариупольском направлении, Светлодарском плацдарме.