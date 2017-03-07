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Переселенцы по несколько месяцев вынуждены ждать выплаты от государства, — ООН

Вторник, 7 марта, 2017

В Украине внутренним переселенцам приходится ждать до 4 месяцев, прежде чем им откроют или восстановят доступ к социальным выплатам.

Об этом говорится в мартовском отчете Кластера по вопросам защиты ООН.

Переселенцам приходится ждать, когда пройдет проверка соответствующими службами. В течение этого времени они не имеют доступа к социальным выплатам или пенсий.

Даже в случаях, когда проверка проходит быстро, переселенцы получают свои выплаты через один-два месяца после даты подачи заявления, поскольку данные заявления подаются в комиссию по назначению/обновлению социальных выплат только раз в месяц, — отмечают в ООН.

В отчете говорится данные Межведомственной оценки уязвимости в 2016 (от инициативы REACH), которая показала, что 38% переселенцев зависят от социальных выплат и пенсий как от основного источника прибыли. Многие семьи перемещенных лиц не имеют второстепенных (37%) или третьестепенных (63%) источников прибыли.

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