В Европарламенте назначили голосование по безвизу для Украины на 9 марта

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам рассмотрит вопрос либерализации визового режима для Украины 9 марта, сообщается на официальном сайте Европарламента.

Комитет на заседании рассмотрит включение Украины в список третьих стран, граждане которых освобождаются от необходимости получать визы для пересечении границы Евросоюза.

Докладчиком относительно безвизового режима между ЕС и Украиной выступит Мария Габриэль, после чего состоится голосование по тексту, согласованному во время межведомственных переговоров.

Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима в декабре 2015-го года. Осенью 2016-го года проект о предоставлении права безвизовых поездок в Европу для граждан Украины прошел согласование в комитетах Европарламента. В ноябре его утвердили в Совете ЕС. Для предоставления безвиза Украине это решение должен проголосовать Европарламент, после чего решение должен утвердить Совет Евросоюза.

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